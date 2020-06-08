У Карпатах буйно зацвіли ялини: чарівні фото

В українських Карпатах вперше за кілька років зацвіли смереки. Це рідкісне явище відбувається на території ДП Гринявське лісове господарство.

"Смерека цвіте цього року рясно. Тож, ми зможемо зварити багато варення з шишечок сосни і так званий сироп, корисним властивостям якого немає меж", – сказано в повідомленні ДП Гринявське лісове господарство.

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Уточнюється, що ялина може досягати віку 500-600 років, висоти 60 метрів і діаметра 2 метри. Запилюється ялина в травні.

"Чоловічі шишечки подовжено-циліндричні (20-25 мм завдовжки), червонуваті, розміщені на кінцях торішніх пагонів. Жіночі шишечки зеленуваті або малинові (10-15 мм завдовжки), циліндричні, розміщені на кінцях молодих гілочок. Стиглі шишки довгасто-циліндричні (10-15 см завдовжки), спочатку зелені або фіолетові, пізніше бурі, що зависли, блискучі. А ще гуцули кажуть: якщо ялина так добре цвіте, то буде врожай на гриби", – повідомили в лісгоспі.

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