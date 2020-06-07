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8 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 червня, віряни вшановують день Апостолів від 70 Карпа і Алфея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
8 червня православна церква відзначає день Апостолів від 70 Карпа і Алфея. Святий апостол Карпо (з числа 70) учень і супутник святого апостола Павла. У 2-му посланні до Тимофія апостол згадує ім'я Карпа, в будинку якого в Троаді він залишив фелон і книги. Знаючи Карпа як людину доброчесну, апостол Павло поставив його єпископом Берії Фракійської. Апостол Карпо ходив з проповіддю Євангелія на острів Крит.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 8 червня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Єгор, Юрій), Іван, Карпо, Макар, Олена. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день океанів
- 1648 – лист Богдана Хмельницького російському царю Олексію Михайловичу з проханням про прийняття України в підданство Росії
- 1761 – під час проведених дослідів Михайло Ломоносов виявив атмосферу планети Венера
- 1786 – в Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво
- 1815 – Польща приєднана до Російської імперії
- 1824 – Ноа Кашинг з Квебека запатентував пральну машину
- 1861 – на референдумі дві третини виборців штату Теннессі проголосували за вихід зі США
- 1869 – Айвз Макгаффі з Чикаго запатентував пилосос
- 1912 – в Лос-Анджелесі заснована кіностудія Universal
- 1919 – Радянська влада оголосила Нестора Махно поза законом
- 1958 – Футбольна збірна СРСР проводить свій перший матч на чемпіонатах світу, зігравши з Англією внічию 2:2
- 1963 – американські кардіологи оголосили першу кампанію проти сигарет
- 1972 – на екрани вийшов фільм Леоніда Гайдая Дванадцять стільців
- 1984 – в Гільдію кіноакторів США почесним членом прийнятий диснеївський герой Дональд Дак
ХТО НАРОДИВСЯ 8 червня
- 1625 – Джованні Кассіні, італійський астроном, відкрив супутники Сатурна
- 1784 – Марі Карем, французький кулінар, придворний кухар Талейрана і Олександра II, автор рецептів, використовуваних і зараз
- 1878 – Іван Олександрович Мар'яненко, радянський актор театру і кіно
- 1895 – Сантьяго Бернабеу, власник і президент мадридського Реала, ім'ям якого названо стадіон у Мадриді
- 1925 – Барбара Буш, колишня перша леді США, дружина 41-го президента США Джорджа Буша старшого
- 1955 – Тім Бернес-Лі, винахідник інтернету
- 1960 – Мік Хакнелл, англійський рок-співак, лідер групи Simply Red
- 1962 – Нік Родс (справжнє ім'я Ніколас Джеймс Бейтс), клавішник англійської групи Duran Duran
- 1989 – Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу 2009 – 1989
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо висадити цибулю, буде хороший урожай
- Жаби голосно квакають, варто чекати дощів найближчим часом
- Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритися з рідними
- Не варто голосно кричати
- Не рекомендують куплять щось цінне
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