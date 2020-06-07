8 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 червня, віряни вшановують день Апостолів від 70 Карпа і Алфея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

8 червня православна церква відзначає день Апостолів від 70 Карпа і Алфея. Святий апостол Карпо (з числа 70) учень і супутник святого апостола Павла. У 2-му посланні до Тимофія апостол згадує ім'я Карпа, в будинку якого в Троаді він залишив фелон і книги. Знаючи Карпа як людину доброчесну, апостол Павло поставив його єпископом Берії Фракійської. Апостол Карпо ходив з проповіддю Євангелія на острів Крит.

Карп и Алфей

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 8 червня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Єгор, Юрій), Іван, Карпо, Макар, Олена. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день океанів

1648 – лист Богдана Хмельницького російському царю Олексію Михайловичу з проханням про прийняття України в підданство Росії

1761 – під час проведених дослідів Михайло Ломоносов виявив атмосферу планети Венера

1786 – в Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво

1815 – Польща приєднана до Російської імперії

1824 – Ноа Кашинг з Квебека запатентував пральну машину

1861 – на референдумі дві третини виборців штату Теннессі проголосували за вихід зі США

1869 – Айвз Макгаффі з Чикаго запатентував пилосос

1912 – в Лос-Анджелесі заснована кіностудія Universal

1919 – Радянська влада оголосила Нестора Махно поза законом

1958 – Футбольна збірна СРСР проводить свій перший матч на чемпіонатах світу, зігравши з Англією внічию 2:2

1963 – американські кардіологи оголосили першу кампанію проти сигарет

1972 – на екрани вийшов фільм Леоніда Гайдая Дванадцять стільців

1984 – в Гільдію кіноакторів США почесним членом прийнятий диснеївський герой Дональд Дак

Universal

ХТО НАРОДИВСЯ 8 червня

1625 – Джованні Кассіні, італійський астроном, відкрив супутники Сатурна

1784 – Марі Карем, французький кулінар, придворний кухар Талейрана і Олександра II, автор рецептів, використовуваних і зараз

1878 – Іван Олександрович Мар'яненко, радянський актор театру і кіно

1895 – Сантьяго Бернабеу, власник і президент мадридського Реала, ім'ям якого названо стадіон у Мадриді

1925 – Барбара Буш, колишня перша леді США, дружина 41-го президента США Джорджа Буша старшого

1955 – Тім Бернес-Лі, винахідник інтернету

1960 – Мік Хакнелл, англійський рок-співак, лідер групи Simply Red

1962 – Нік Родс (справжнє ім'я Ніколас Джеймс Бейтс), клавішник англійської групи Duran Duran

1989 – Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу 2009 – 1989

Тім Бернес-Лі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо висадити цибулю, буде хороший урожай

Жаби голосно квакають, варто чекати дощів найближчим часом

Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде

Літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися з рідними

Не варто голосно кричати

Не рекомендують куплять щось цінне

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