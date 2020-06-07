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8 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 червня – понеділок

Сьогодні, 8 червня, віряни вшановують день Апостолів від 70 Карпа і Алфея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

8 червня православна церква відзначає день Апостолів від 70 Карпа і Алфея. Святий апостол Карпо (з числа 70) учень і супутник святого апостола Павла. У 2-му посланні до Тимофія апостол згадує ім'я Карпа, в будинку якого в Троаді він залишив фелон і книги. Знаючи Карпа як людину доброчесну, апостол Павло поставив його єпископом Берії Фракійської. Апостол Карпо ходив з проповіддю Євангелія на острів Крит.

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Карп и Алфей

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 8 червня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Єгор, Юрій), Іван, Карпо, Макар, Олена. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день океанів
  • 1648 – лист Богдана Хмельницького російському царю Олексію Михайловичу з проханням про прийняття України в підданство Росії
  • 1761 – під час проведених дослідів Михайло Ломоносов виявив атмосферу планети Венера
  • 1786 – в Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво
  • 1815 – Польща приєднана до Російської імперії
  • 1824 – Ноа Кашинг з Квебека запатентував пральну машину
  • 1861 – на референдумі дві третини виборців штату Теннессі проголосували за вихід зі США
  • 1869 – Айвз Макгаффі з Чикаго запатентував пилосос
  • 1912 – в Лос-Анджелесі заснована кіностудія Universal
  • 1919 – Радянська влада оголосила Нестора Махно поза законом
  • 1958 – Футбольна збірна СРСР проводить свій перший матч на чемпіонатах світу, зігравши з Англією внічию 2:2
  • 1963 – американські кардіологи оголосили першу кампанію проти сигарет
  • 1972 – на екрани вийшов фільм Леоніда Гайдая Дванадцять стільців
  • 1984 – в Гільдію кіноакторів США почесним членом прийнятий диснеївський герой Дональд Дак
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Universal

ХТО НАРОДИВСЯ 8 червня

  • 1625 – Джованні Кассіні, італійський астроном, відкрив супутники Сатурна
  • 1784 – Марі Карем, французький кулінар, придворний кухар Талейрана і Олександра II, автор рецептів, використовуваних і зараз
  • 1878 – Іван Олександрович Мар'яненко, радянський актор театру і кіно
  • 1895 – Сантьяго Бернабеу, власник і президент мадридського Реала, ім'ям якого названо стадіон у Мадриді
  • 1925 – Барбара Буш, колишня перша леді США, дружина 41-го президента США Джорджа Буша старшого
  • 1955 – Тім Бернес-Лі, винахідник інтернету
  • 1960 – Мік Хакнелл, англійський рок-співак, лідер групи Simply Red
  • 1962 – Нік Родс (справжнє ім'я Ніколас Джеймс Бейтс), клавішник англійської групи Duran Duran
  • 1989 – Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу 2009 – 1989
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Тім Бернес-Лі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо висадити цибулю, буде хороший урожай
  • Жаби голосно квакають, варто чекати дощів найближчим часом
  • Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде
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Літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритися з рідними
  • Не варто голосно кричати
  • Не рекомендують куплять щось цінне

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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