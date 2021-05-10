У Канаді знайшли старовинну пляшку з листом: учені вважають, що вона з Титаніка

Учені з Університету Квебека (UQAR) вивчають лист з пляшки, яку могли скинути з "Титаніка" за день до катастрофи. У 2017 році запечатану пляшку знайшла в піску сім'я Шервух під час відпочинку на пляжі біля скель Хоупвелл-Рокс. Вони передали знахідку фахівцям.

Як пише сайт UQAR, у пляшці був лист, датований 13 квітням 1912 року. Він написаний від імені дівчинки Матильди Лефевр. За даними фахівців, дівчинка з таким ім'ям дійсно була пасажиркою третього класу затонулого судна. Учені також зв'язалися з родичами Матильди.

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13-річна Матильда Лефевр прямувала до Нью-Йорка разом з мамою та трьома братами й сестрами, їх повинен був зустріти батько. Але Лефеври померли разом з іншими пасажирами, коли затонув "Титанік", у ніч з 14 на 15 квітня.

"Я кидаю цю пляшку в море посеред Атлантики. Ми повинні прибути у Нью-Йорк через кілька днів. Якщо хто-небудь знайде її, повідомте про це родині Лефевр у Левені", – йдеться у передбачуваному посланні Матильди.

Учені підтвердили справжність пляшки, воску та паперу. Проте досі продовжуються дослідження самого листа, зокрема, його почерку. Фахівців бентежить, що почерк не відповідає тому, як вчили писати дітей у французьких школах того часу. За однією з версій, дівчинка могла попросити написати лист когось іншого.

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