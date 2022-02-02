У Канаді виявили гіперкар Lamborghini Huracan, який припадає пилом на стоянці

На парковці у столиці Канади Оттаві виявили кинутий Lamborghini Huracan у зарядженій версії Performante. Фотографія суперкара, покритого товстим шаром пилу, з'явилася в Instagram-акаунті Supercar.Fails.

На ній видно, що автомобіль провів без руху на критій парковці не один місяць. Хто є власником Lamborghini, і що спонукало його залишити 640-сильну дводверку на такий довгий термін, невідомо.

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За місяці (або навіть роки) Huracan, залишений на парковці без чохла, накрив рівний шар пилу. Небайдужі перехожі вже почали залишати на кузові листи: на лобовому склі з'явилося серце, а на капоті – дивний напис "красуня, не чіпай мою машину".

Поруч із суперкаром стоїть рослина, яка виглядає так само занедбаною. На підлозі видно розводи, що може вказувати на більш серйозні неприємності, ніж кузов, покритий пилом. Можливо, суперкар вже не на ходу через підтоплення.

Performante пофарбований у матовий червоний колір, з яким контрастують карбонові спліттер, антикрило та пороги, а також чорні корпуси дзеркал заднього виду та п'ятиспицеві колісні диски.

Huracan Performante представили у 2017 році, а у 2020-му йому на зміну прийшов ще більш "гарячий" Huracan STO. Performante укомплектований 5,2-літровим мотором з бронзовими колекторами та титановими клапанами, що розвиває 640 кінських сил та 600 Нм крутного моменту. З місця до 100 кілометрів на годину суперкар розганяється за 2,9 секунди, а 200 кілометрів на годину досягає за 8,9 секунди.

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