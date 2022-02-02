Дивіться, як електричний Запорожець розганяється з місця до 100 км/год за 3,77 секунди

У Волинській області протестували, мабуть, найшвидший Запорожець у світі. Проєкт зібрали українські умільці, використовуючи елементи Chevrolet Volt.

На YouTube-каналі SEVA TV опублікували відео випробування електричного Запорожця. Під час одного із заїздів саморобний електромобіль вдалося розігнати до 100 км/год за 3,77 секунди. За словами автора каналу, це найшвидший електричний "Запорожець" у світі.

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У процесі перетворення на електромобіль старий ЗАЗ-966 оснастили електродвигуном Ansaldo MOT.3 A3H207B42G006 з водяним охолодженням. Поставили також акумулятор потужністю 16 кВт·год з Chevrolet Volt, контролер на 1200 А (50-450 В) розробив автомобільний конструктор з Ковеля. Він також займався налаштуваннями силової установки: збільшив потужність та доопрацював систему охолодження.

Зокрема, було встановлено новий рідкий контур та великий дифузор, який спрямовує повітря на радіатор. Потужність електромобіля масою 750-800 кг зараз досягає 300 кВт (408 к.с.). Є тут і система рекуперації енергії. У майбутньому планується розширити колісні арки та встановити спортивні колеса. За словами майстрів, це дозволить досягти ще кращого результату.

Для порівняння, найпотужніша Tesla Model S Plaid прискорюється від 0 до 100 км/год за 2,1 секунди та набирає максимальну швидкість 322 км/год.

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