Електричний Porsche подолав рекорді 4,5 тисячі кілометрів, заряджаючись лише 2,5 години

Електромобіль Porsche Taycan встановив новий рекорд і знову потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Цього разу машина проїхала 4562 км, при цьому час, витрачений на підзарядку, склав усього 2,5 години.

Як йдеться на сайті Porsche, за кермом електромобіля сидів американець Вейн Гарденс. Він стартував біля мерії Нью-Йорка, а фінішував біля мерії Лос-Анджелеса. Його шлях пролягав атлантичним і тихоокеанським узбережжям.

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Вейн використовував мобільний додаток Electrify America, склавши свій маршрут таким чином, щоб заряджатися лише на швидкісних станціях, де потужність складає 350 кВт. Загалом за всі пройдені 4562 км електромобіль заряджався 2 години 26 хвилин 48 секунд. Найдовшою була зарядка, що тривала 22 хвилини. Тоді Гарденс поповнив заряд акумулятора із 6 до 82%.

Рекорд встановив стандартний Taycan, що має батарею на 93,4 кВт·год і запас ходу у 484 кілометри. Усю поїздку було записано на відеореєстратор, а кожну зарядку фіксували спостерігачі.

Я пишаюся і, щиро кажучи, трохи здивований тим, що з таким відривом встановив новий рекорд. Taycan показав себе навіть краще, ніж очікувалося. Його продуктивність, комфорт та стійкість на дорозі були відмінними, – додав водій.

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