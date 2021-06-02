У Канаді випустять електрокар, який може майнити криптовалюту

Канадська компанія-виробник електромобілів Daymak продовжує роботу над моделлю під назвою Spiritus. Вона побачить світ у 2023 році.

У своєму твіттері розробники повідомили, що у триколісного автомобіля буде незвичайна функція. Він стане першим електрокаром, який зможе самостійно добувати криптовалюту під час стоянки або заправки. Попередні замовлення на автомобіль-"майнер" уже приймаються, причому заплатити за нього так само можна цифровими грошима, пише Globe Newswire.

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Як повідомляє Daymak у твіттері, електрокар зможе видобувати безліч різних криптовалют – "від Dodgecoin до Bitcoin". Для цього компанія розробила криптовалютну інфраструктуру під назвою Nebula, на яку вже подано заявку на патент. Вона охоплює технологію Nebula Miner і апаратний гаманець Nebula Wallet.

Уже в "базі" Spiritus буде оснащуватися просунутим обладнанням для майнінгу. Як обіцяє Daymak, щоразу, коли автомобіль припаркований або під'єднаний до будь-якої зарядки, він гарантовано буде приносити гроші своєму власникові. Йдеться в тому числі й про інноваційну бездротову зарядку Ondata власної розробки Daymak, яку канадці теж збираються запатентувати.

Що стосується гаманця Nebula Wallet, то з його допомогою можна буде зберігати криптовалюту, а також проводити транзакції. Гаманець буде надійно захищений від злому і вбудований прямо в інтерфейс Spiritus.

З 1 червня Daymak почала приймати попередні замовлення на Spiritus, якому також пророкують звання найшвидшого триколісного автомобіля у світі. Виробництво обіцяють запустити у 2023 році. Оплатити замовлення можна в криптовалюті, причому як у популярному Bitcoin, так і в Ethereum, Dogecoin і Cardano.

Розкид цін значний: за базову версію Deluxe з запасом ходу 300 кілометрів просять 19 995 доларів, а за топову Ultimate доведеться викласти 149 000 доларів. Остання буде розганятися з місця до "сотні" менш ніж за 2 секунди й проїжджатиме на повній зарядці до 480 кілометрів.

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