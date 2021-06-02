Не підведуть: названі автомобілі, які ламаються найрідше

Експерти назвали три марки машин, які довели, що заслуговують бути в списку найнадійніших автомобільних брендів. Авто оцінювали за критеріями: гальмування, керованість, комфорт, зручність, безпека і економія палива.

Mazda. Японська Mazda – найнадійніша автомобільна марка 2021 року на думку дослідників. Mazda гарантує якість широкого асортименту автомобілів. Про це пише

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Крім того, Mazda обіцяє найшвидший час відгуку трансмісії, щоб забезпечити точний рух навіть на найскладніших дорогах. Яскравими прикладами поєднання новітніх технологій є моделі MX-30 з 2,5-літровим турбонаддувом, CX-3,5 і 9, а також Mazda 6.

Mazda 6 / infopro54

BMW. BMW робить акцент на розкоші і продуктивності, компанія не йде на компроміс щодо міцних конструкцій, що вимагають мінімального обслуговування.

На думку експертів, найнадійніша модель BMW – це E-90 3-Series, яка підтримує преміальну збірку і коштує 968 доларів в річних витратах на обслуговування, включаючи планові перевірки і позаплановий ремонт.

BMW E-90 3-Series / drom

Subaru. Оскільки Forester і Crosstrek є його найнадійнішими збірками, Subaru отримує рейтинг вищий за середній і займає третє місце. Forester оснащений керованими фарами, автоматичним дальнім світлом і 6,5-дюймовим HUD для допомоги в навігації, комфорту і розкоші.

Subaru Forester / nahodim

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