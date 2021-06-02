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BMW i4: оголошені характеристики та ціни електричного седана
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Компанія BMW оприлюднила характеристики електроседана i4. Він отримав нову систему iDrive, "цифровий кокпіт" з великими дисплеями та 2 варіанти силових установок, найпотужніша з яких розвиває на піку 544 кінські сили. Баварська марка озвучила ціни: вони варіюються від 58 300 до 69 900 євро.
У стартовому виконанні eDrive40 електроседан оснащений єдиним мотором на задній осі, що видає 340 кінських сил і 416 Нм крутного моменту. З місця до першої "сотні" такий i4 розганяється за 5,7 секунди, а максимальна швидкість складає 189 кілометрів на годину, пише ZERauto.
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Топовий i4 M50, який виробник називає першою електричною "емкою", приводиться у рух двомоторною силовою установкою. Вона розвиває 544 кінських сили та 795 Нм моменту і розганяє електрокар до 100 кілометрів на годину за 3,9 секунди. Максимальна швидкість у потужної версії збільшена – 225 кілометрів на годину. Однак пікові показники доступні тільки у режимі Sport Boost, чинному 10 секунд, а після цього вони знижуються до 469 сил і 729 Нм.
В основі BMW i4 – нова електроплатформа з вбудованим в підлогу акумуляторним блоком. Він розміщений таким чином, що центр ваги знижений на 53 міліметри у порівнянні з BMW 3-Series, з якою новинка ділить підвіску. Спереду в електрокара застосовані стійки типу McPherson, а ззаду – за замовчуванням пневматична п'ятиважельна схема (на M50 – адаптивна зі спеціально налаштованими пружинами й амортизаторами).
Базовому eDrive40 передбачена 400-вольтна батарея на 83,9 кіловат-годин, що забезпечує за паспортом до 590 кілометрів ходу без підзарядки по циклу WLTP. Орієнтована на продуктивність M50 проїжджає менше – 510 кілометрів. Обидві батареї підтримують 200-кіловатну зарядку.
У салоні з обробкою з екологічних матеріалів встановлено новий "цифровий кокпіт" зі злегка вигнутим склом з антибліковим покриттям, як в iX, під яким розташовані два екрани. Це віртуальна приладова панель розмірністю 12,3 дюйма і 14,9-дюймовий сенсорний екран вдосконаленої мультимедійної системи iDrive восьмої генерації. Вона оснащена голосовим асистентом, Apple CarPlay й Android Auto, а також функцією оновлення "по повітрю".
Клімат-контроль (за замовчуванням трьохзонний) тепер управляється через тачскрін мультимедійної системи або голосом. У багажник BMW i4 вміщується 470 літрів, а зі складеними сидіннями другого ряду – до 1290 літрів.
В оснащення i4 входить широкий список електронних помічників, включаючи адаптивний круїз-контроль з функціями Stop & Go і розпізнавання дорожніх знаків. Вони орієнтуються за допомогою трьох передніх камер, одного переднього і чотирьох бічних радарів, забезпечуючи другий рівень автономності. За доплату електрокар можна укомплектувати 20-дюймовими колісними дисками, аудіосистемою Harman Kardon. Ще одна акустична "фішка" електрокара – саундтрек для силової установки, автором якого став відомий німецький кінокомпозитор Ханс Циммер.
Збірку BMW i4 налагодять на підприємстві у Мюнхені. Перші продажі стартують в листопаді нинішнього року в Норвегії, а пізніше електрокар добереться і до українського ринку.
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