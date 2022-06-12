У Канаді випустили парфум "Слава Україні" з запахом українського літа

У Meleg Perfumes з'явився парфум "Слава Україні". Таким чином канадський бренд продемонстрував свою підтримку українському народові у цій російсько-українській війні.

Як видно на сайті виробника, віддати за аромат "Слава Україні" доведеться 200 доларів. Проте з кожної проданої пляшечки парфуму 50 канадських доларів буде направлено до Національного банку України.

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Нішеві парфуми "Слава Україні" – це поєднання ноток цвіту липи, лайма, дині та солодкого меду, що, за словами автора, асоціюється із пахощами українського літа.

Ми створили "Слава Україні", бо хочемо підтримати збройну боротьбу України. Українці – єдині, хто зупиняє Росію від вторгнення до іншої Європи, і перемога – єдиний вихід, – йдеться в описі до духів.

На флаконі зображений золотий тризуб, соняшники та українка з хлібом. На звороті – синьо-жовтий прапор. Такий дизайн був вибраний недарма. Автори хотіли наголосити на важливості України у забезпеченні всього світу зерном та пшеницею, що стало неможливим через війну.

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