Погода на Водохреще: синоптик розповіла, чи будуть морози в Україні

Традиційно на Другий Святий вечір та свято Хрещення Господнє, більше відоме як Водохреще, в Україні тріщать морози. Однак у 2020 році погода буде кардинально іншою. Дізнайтесь точний прогноз!

На святкові вихідні 18-19 січня, коли в Україні відзначають другий Святвечір та Водохреще, в Україні очікується суха та навіть сонячна погода. За словами синоптика Наталки Діденко, вся справа в антициклоні.

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Водночас температура повітря на честь свята трохи знизиться і в нічні години становитиме 0-5 морозу, у Карпатах – до -4-9 градусів. У суботу, 18 січня, вдень буде 0-5 тепла, а 19 січня – від 2 морозу до 3 тепла.

"У Києві другий Святвечір та Водохреще вирвуться із полону стереотипів і пройдуть у ногу із сучасними кліматичними трендами – морози не тріщатимуть, щоки не рум'янітимуть, гірки снігом не засипле", – наголосила Діденко. Вночі в столиці очікується 0-3 морозу, вдень 18-го січня +1+3 градуси, 19-го – близько нуля. Опадів не прогнозується.

Наступний тиждень буде в Україні теплим, проте в другій половині побільшає опадів та вітру.

Синоптична карта / wxcharts

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