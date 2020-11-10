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У Канаді відкрився притулок для секс-працівників

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У Канаді проституція офіційно заборонена - фото 1
У Канаді проституція офіційно заборонена

Канадська благодійна організація WISH, яка допомагає секс-працівникам, відкрила перший у країні притулок, призначений для людей, які торгують своїм тілом. Як повідомляє Vice, притулок розташований у Ванкувері та працює 24 години на добу.

Охочі можуть виспатися у закладі, прийняти душ, попрати речі, поїсти, отримати медичну допомогу або просто відпочити.

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Спочатку засновники WISH хотіли організувати місце, де секс-працівники могли б проживати постійно, але через пандемію з ідеєю довелося почекати: поки притулок приймає гостей лише на час. Зараз у притулок 23 окремі спальні місця – практично всі з них зайняли відразу після відкриття.

"Подібний притулок необхідний", – вважає виконавчий директор WISH Мебрат Байен. За його словами, багато секс-працівників та працівниць страждають від бідності, відсутності житла, насильства за статевою ознакою та наркотиків. 80% жінок, яких підтримує організація, не можуть орендувати собі хоч якесь житло. Цей будинок їм і хочуть надати як притулок.

У Канаді відкрився притулок для секс-працівників - фото 434435

Проституція офіційно заборонена Канаді, але серед поліцейських Ванкувера, за словами кореспондентів Vice, діє правило: вони не затримують секс-працівників. Якщо затримання все-таки сталося з тієї чи іншої причини, співробітники WISH зв'язуються з поліцією. Сам центр і територія біля нього будуть безпечною зоною: заарештовувати секс-працівниць там не будуть.

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Джерело: Vice
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