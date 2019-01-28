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У Канаді відкрилися ландшафти, які були покриті льодом десятки тисяч років
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Льодовики і крижані шапки на острові Баффина в Арктичній Канаді через потепління різко відступили в останні десятиліття. Зміна клімату відкрила стародавні ландшафти, які, можливо, були покриті льодом впродовж приблизно 115 тисяч років.
Останньою ознакою того, як змінюється Арктика, є те, що мох, який не бачив денного світла щонайменше 40 тисяч років, з’явився з-під крижаних шапок на канадському острові Баффина завдяки все більш теплому літу. Вчені припускають, що літо в канадській Арктиці не було таким теплим за 115 000 років.
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Це дослідження показує, що ми оголюємо пейзажі, яким 120 тисяч років. Наше минуле століття було, ймовірно, більш теплим, ніж будь-яке століття за останні 120 000 років, – сказав провідний автор дослідження Саймон Пендлтон з Інституту арктичних і альпійських досліджень Університету Колорадо .
Крижані шапки відступають, тому можуть з'явитися ще більш давні краєвиди. Уточнюючи свої вимірювання, вчені можуть передбачити, як буде виглядати Арктика, оскільки зміна клімату продовжує її міняти. Пендлтон сказав, що навіть без радіовуглецевого аналізу ясно, як швидко острів Баффина переходить в новий стан. З кожним роком зміни стають все більш помітними неозброєним оком.
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