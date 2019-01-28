Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото

Талановита фотограф показала особливу красу Гавайських островів з висоти. Тут літо ніколи не завершується!

Знайомтесь, Джесс Лойтертон (Jess Loiterton) – фотограф з Австралії, яка зараз мешкає та працює на острові Оаху на Гаваях. Дівчина вже майже два роки тому почала захоплюватися аерофотографією, і першим місцем, яке вона знімала з висоти пташиного польоту, стали саме Гаваї. Загалом Джесс обожнює робити соковиті, яскраві та сонячні лайфстайл-знімки, пейзажі та просто ловити найвдаліші моменти. Зацініть!

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Джерело всіх фото: instagram.com/adventures_ofjess

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