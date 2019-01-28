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Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото

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Сонячні Гаваї з висоти пташиного польоту - фото 1
Сонячні Гаваї з висоти пташиного польоту / instagram.com/adventures_ofjess

Талановита фотограф показала особливу красу Гавайських островів з висоти. Тут літо ніколи не завершується!

Знайомтесь, Джесс Лойтертон (Jess Loiterton) – фотограф з Австралії, яка зараз мешкає та працює на острові Оаху на Гаваях. Дівчина вже майже два роки тому почала захоплюватися аерофотографією, і першим місцем, яке вона знімала з висоти пташиного польоту, стали саме Гаваї. Загалом Джесс обожнює робити соковиті, яскраві та сонячні лайфстайл-знімки, пейзажі та просто ловити найвдаліші моменти. Зацініть!

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Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304040

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304041

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304042

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304043

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304044

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304045

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304046

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304047

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304048

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304049

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304050

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304051

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304052

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304053

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304054

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304055

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304056

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304057

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304058

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304059

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304060

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304061

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304062

Гаваї з висоти пташиного польоту: сонячні фото - фото 304063

Джерело всіх фото: instagram.com/adventures_ofjess

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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