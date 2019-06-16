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У Канаді створили універсальну донорську кров

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Така кров врятує потерпілих під час екстрених ситуацій - фото 1
Така кров врятує потерпілих під час екстрених ситуацій

Учені з Університету Британської Колумбії повідомили про створення універсальної донорської крові. Вона допоможе медикам під час тих ситуацій, коли зовсім немає часу визначати, яка в потерпілої людини група крові.

Кожна людська група крові визначається кількістю молекул цукру на оболонці червоних кров'яних клітин.

І ще: День донора крові: хто може бути донором і як підготуватись

У кишківнику знайшли мікроорганізми, які виробляють два ферменти, здатні перетворювати кров на відповідну всім, прибираючи "непотрібні" молекули.

Це перший крок, і якщо продовжити експерименти, то це може змінити всю сферу донорства і переливання крові, - говорить один з дослідників Харві Кляйн.

Така кров допоможе при невідкладних ситуаціях - фото 334545

Наявність універсальної крові може бути особливо важливим, коли необхідно надати людині невідкладну допомогу й у лікарів немає часу визначати її групу крові.

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Джерело: sciencemag
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