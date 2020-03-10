У Канаді створили тканину, яка не мокне і світиться у темряві

Група вчених розробила нову технологію виробництва гнучкої і напівпрозорої тканини, яка здатна світитися під дією струму.

Як основний компонент фахівці використовували тканину з еластичністю, схожою на матеріал для виготовлення колготок.

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Крім того, вони покрили матеріал золотом. Метал використовується тут як електрод. Тканина складається з двох шарів, між якими прокладений ще один, еластичний і напівпрозорий, здатний випромінювати світло. Щоправда, відбувається це тільки при підключенні нового матеріалу до джерела змінного струму з напругою в кілька сотень вольтів.

Вчені стверджують, що тканина не боїться води, її можна розтягувати і прати, навіть попри те, що через неї проходить електричний струм. Фахівці пропонують використовувати свій матеріал для пошиття "розумного" одягу.

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