У Канаді створили найбільший в світі сніговий лабіринт: відео

Сніговий лабіринт, який розташований на приватній фермі поблизу столиці канадської провінції Манітоба, визнаний найбільшим у світі. Протяжність двометрових стін становить понад 1300 метрів.

На півдні Канади місцевий житель Клінт Массі за допомогою спецтехніки і 300 вантажівок снігу за тиждень спорудив найбільший в світі сніговий лабіринт.

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Лабіринт відкрили в січні, але офіційна його реєстрація в Книзі рекордів Гіннеса сталася зовсім недавно.

Площа об'єкта – близько 2789 кв. метрів, що приблизно на 1100 кв. м більше, ніж у минулого рекордсмена з Сандер-Бей також в Канаді. Його побудували в 2015 році.

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