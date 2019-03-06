Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа

У Канаді пілот замовив 23 піци для пасажирів, і ось чому

  • 58
Пілот замовив 23 піци для пасажирів - фото 1
Пілот замовив 23 піци для пасажирів / southernliving

У Канаді пілот замовив 23 піци для пасажирів, які були змушені чекати вильоту з проміжного пункту. Через негоду екіпажу довелося зробити зупинку у Фредеріктон.

Як повідомляється, в ніч на 4 березня літак здійснював рейс з Торонто в Голіфакс (Нова Шотландія). Пасажири чекали в літаку кілька годин через погану погоду, після чого пілоти замовили для них піцу з сиром і пепероні. Менеджер ресторану розповіла, що співробітники здивувалися з незвичайного замовлення. Їжу доставили впродовж години.

І ще: Названо найзручніше місце в літаку

Одна з пасажирок розповіла, що вони провели на борту вісім годин, перш ніж їм привезли піцу. За її словами, очікування було доволі стресовим, але піца значно полегшила ситуацію. Вона також зазначила, що стюардеси допомагали розносити пасажирам піцу.

Інший пасажир, Білл Карстен, розповів, що пілот, який замовив піцу, пройшов по літаку і переконався, що всі пасажири були в порядку перед вильотом в Голіфакс. Він також постійно спілкувався з пасажирами в польоті.

Читайте також: Авіакомпанія подала пасажиру обід з людським зубом: фотофакт

Джерело: cnn
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань космонавту: розкрито усі секрети
  • Вчора, 16:21
  • 840
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 25564
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 1767
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл