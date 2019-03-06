У Канаді пілот замовив 23 піци для пасажирів, і ось чому

У Канаді пілот замовив 23 піци для пасажирів, які були змушені чекати вильоту з проміжного пункту. Через негоду екіпажу довелося зробити зупинку у Фредеріктон.

Як повідомляється, в ніч на 4 березня літак здійснював рейс з Торонто в Голіфакс (Нова Шотландія). Пасажири чекали в літаку кілька годин через погану погоду, після чого пілоти замовили для них піцу з сиром і пепероні. Менеджер ресторану розповіла, що співробітники здивувалися з незвичайного замовлення. Їжу доставили впродовж години.

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On tarmac in Fredericton on flight #608 flight diverted from HALIFAX PIZZA had arrived! #cbc #aircanada pic.twitter.com/VlXxdbiOty — Bill Karsten (@bill_karsten) 5 березня 2019 р.

Одна з пасажирок розповіла, що вони провели на борту вісім годин, перш ніж їм привезли піцу. За її словами, очікування було доволі стресовим, але піца значно полегшила ситуацію. Вона також зазначила, що стюардеси допомагали розносити пасажирам піцу.

Інший пасажир, Білл Карстен, розповів, що пілот, який замовив піцу, пройшов по літаку і переконався, що всі пасажири були в порядку перед вильотом в Голіфакс. Він також постійно спілкувався з пасажирами в польоті.

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