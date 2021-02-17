У Канаді пройшов найдовший хокейний матч в історії

Спортсмени-любителі з канадської провінції Альберта встановили світовий рекорд за тривалістю хокейного матчу. Команди Team Hope і Team Cure зіграли з рахунком 2649:2528.

Так, 40 осіб по черзі грали в хокей на відкритій ковзанці з 4 по 15 лютого – 252 години. Вони побили власний рекорд 2018 року, тоді матч тривав 251 годину 7 хвилин і 58 секунд. Спортсмени грали навіть при температурі -55°C. За словами організаторів, гравці не отримали обморожень або будь-яких серйозних травм.

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Безумовно, раніше матчі ніколи не проходили в таких погодних умовах. Ці гравці – справжні воїни, – розповів організатор поєдинку Кейт Галлахер.

Це був благодійний матч, який проводився вже всьоме. Під час гри організатори зібрали 1,8 мільйона канадських доларів на дослідження в області боротьби з онкологічними захворюваннями – на 300 тисяч більше, ніж планували. Такі матчі придумав лікар Брент Саїк, батько якого помер через рак. За всі ігри, з 2003 року, на дослідження хвороби зібрали понад 5,5 мільйонів доларів США.

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