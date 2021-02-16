Американська гімнастка виконала один з найскладніших стрибків серед чоловіків: відео

Чотириразова олімпійська чемпіонка і 19-разова чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Сімона Байлс виконала один з найскладніших стрибків у чоловіків. Продемонстрований він був у репортажі програми CBS 60 хвилин, присвячений легендарній спортсменці.

Раніше такий стрибок здійснювали лише чоловіки, оскільки він вважається дуже небезпечним. Вперше виконав його китаєць Ян Вей в 2000 році.

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"Це дуже, дуже складний стрибок. Найбільший страх полягає в тому, що ти можеш пошкодити щиколотку. Це дуже небезпечний стрибок", – сказав тренер Байлз Лоран Ланді.

Цілком ймовірно, що технічний комітет Міжнародної федерації гімнастики може виключити такий елемент з жіночої програми через його небезпеку.

Simone Biles could be the first woman to attempt a Yurchenko double pike in competition, say her coaches. Only men have landed it. “It's very, very challenging… people can get hurt… it's a very dangerous vault,” says Biles’ coach, Laurent Landi. https://t.co/ovlrulJYIO pic.twitter.com/qQTxKeUuNk — 60 Minutes (@60Minutes) February 15, 2021

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