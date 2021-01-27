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У Канаді представили гібридне літаюче авто

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Літаюче авто - фото 1
Літаюче авто / newatlas

У Канаді компанія Horizon Aircraft презентувала концепт літаючого автомобіля Cavorite X5 з вертикальним зльотом.

Транспорт оснащений 16-ма гвинтами і розрахований на перевезення п'яти пасажирів. Гібридний автомобіль Cavorite X5 дозволяє пролетіти до 500 км. Максимальна швидкість досягає 350 км/год.

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Без пасажирів літаюче авто може подолати до 1000 км. Очікується, що виробництво почнеться у 2024 році.

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У Канаді представили гібридне літаюче авто - фото 445096

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Джерело: newatlas
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