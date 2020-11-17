У Канаді почали випускати футуристичні шоломи проти коронавірусу: фото

Шолом майже повністю закриває верхню частину тіла людини і виглядає вкрай футуристично. Але що стосовно ефективності? Читайте далі на Радіо МАКСИМУМ.

Так, шоломи-капсули BioVYZR 1.0 проти коронавірусу почали випускати у Канаді. Вони обладнані вентиляторами і очисними системами, і повністю закривають голову та верхню частину тіла.

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На спині – вентилятор з батарейками і респіратор, який виводить повітря назовні. Автор ідеї – місцевий винахідник. Уже два місяці носить такий шолом і продає всім бажаючим майже по 400 доларів.

Втім, лікарі кажуть, що ефективність шолома ще не доведена. Тому поки радимо не поспішати з покупкою незвичного індивідуального захисту від COVID-19.

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