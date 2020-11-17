Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

У Канаді почали випускати футуристичні шоломи проти коронавірусу: фото

  • 52
BioVYZR 1.0 - фото 1
BioVYZR 1.0 / vyzrtech

Шолом майже повністю закриває верхню частину тіла людини і виглядає вкрай футуристично. Але що стосовно ефективності? Читайте далі на Радіо МАКСИМУМ.

Так, шоломи-капсули BioVYZR 1.0 проти коронавірусу почали випускати у Канаді. Вони обладнані вентиляторами і очисними системами, і повністю закривають голову та верхню частину тіла.

І ще: Чому люди все ще відмовляються носити маски?

На спині – вентилятор з батарейками і респіратор, який виводить повітря назовні. Автор ідеї – місцевий винахідник. Уже два місяці носить такий шолом і продає всім бажаючим майже по 400 доларів.

Втім, лікарі кажуть, що ефективність шолома ще не доведена. Тому поки радимо не поспішати з покупкою незвичного індивідуального захисту від COVID-19.

У Канаді почали випускати футуристичні шоломи проти коронавірусу: фото - фото 435367

У Канаді почали випускати футуристичні шоломи проти коронавірусу: фото - фото 435368

У Канаді почали випускати футуристичні шоломи проти коронавірусу: фото - фото 435369

Читайте також: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада

Джерело: vyzrtech
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 804
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 15 листопада, 16:17
  • 528
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2206
Загрузка...
Новини