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Холостячка

Чому люди все ще відмовляються носити маски?

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Пандемія - фото 1
Пандемія / gettyimages

Люди, які відмовляються носити маски та дотримуватися інших заходів безпеки під час епідемії коронавірусу, вважають, що мають право поводитися таким чином. Про це розповіли психологи.

Виявилося, що люди з вищою "психологічною правочинністю" рідше дотримуються рекомендацій щодо профілактики поширення Covid-19. Психологічну компетентність вчені описали як характеристику особистості, завдяки якій людина відчуває себе більш достойною позитивних результатів, ніж інші люди.

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У трьох опитуваннях психологи поговорили з 1000 американців про їх звички під час пандемії, а також попросили відповісти, чи згодні вони з такими твердженнями: "Я щиро відчуваю, що заслуговую більше, ніж інші" і "Такі люди, як я, час від часу заслуговують додаткових потурань".

"Люди з вищою психологічною правочинністю рідше дотримувалися рекомендації з охорони здоров'я під час епідемії коронавірусу. Наприклад, вони заявляли, що як і раніше будуть відвідувати вечірки, якщо захочуть, що вони не дотримуються соціального дистанціювання і не слідують встановленим правилам", – кажуть психологи.

Чому люди все ще відмовляються носити маски? - фото 434918

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Джерело: sciencedirect
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