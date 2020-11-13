Чому люди все ще відмовляються носити маски?

Люди, які відмовляються носити маски та дотримуватися інших заходів безпеки під час епідемії коронавірусу, вважають, що мають право поводитися таким чином. Про це розповіли психологи.

Виявилося, що люди з вищою "психологічною правочинністю" рідше дотримуються рекомендацій щодо профілактики поширення Covid-19. Психологічну компетентність вчені описали як характеристику особистості, завдяки якій людина відчуває себе більш достойною позитивних результатів, ніж інші люди.

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У трьох опитуваннях психологи поговорили з 1000 американців про їх звички під час пандемії, а також попросили відповісти, чи згодні вони з такими твердженнями: "Я щиро відчуваю, що заслуговую більше, ніж інші" і "Такі люди, як я, час від часу заслуговують додаткових потурань".

"Люди з вищою психологічною правочинністю рідше дотримувалися рекомендації з охорони здоров'я під час епідемії коронавірусу. Наприклад, вони заявляли, що як і раніше будуть відвідувати вечірки, якщо захочуть, що вони не дотримуються соціального дистанціювання і не слідують встановленим правилам", – кажуть психологи.

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