Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 17 листопада: в Україні виявлено 557 657​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 11 968​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 9 173 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 624 656 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 557 657​ Одужали 250 983​ Померли 9 856​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (52 642) та у Харківській області (48 586). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 14 103 Волинська область 19 297 Дніпропетровська область 22 877 Донецька область 17 713 Житомирська область 23 447 Закарпатська область 19 826 Запорізька область 20 025 Івано-Франківська область 28 972 Кіровоградська область 3 753 Київ 52 642 Київська область 25 787 Львівська область 37 970 Луганська область 5 215 Миколаївська область 12 998 Одеська область 34 176 Полтавська область 15 884 Рівненська область 25 596 Сумська область 18 903 Тернопільська область 23 938 Харківська область 48 586 Херсонська область 7 357 Хмельницька область 23 547 Чернівецька область 28 692 Черкаська область 14 233 Чернігівська область 12 120

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-11-2020:

Захворіли 55 020 814 Одужали 35 341 101 Померли 1 326 994 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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