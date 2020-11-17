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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 17 листопада: в Україні виявлено 557 657​ випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 11 968​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 9 173 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 624 656 результатів тестування на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада - фото 435342

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 557 657​
Одужали 250 983​
Померли 9 856​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (52 642) та у Харківській області (48 586). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 14 103

Волинська область

 19 297

Дніпропетровська область

 22 877

Донецька область

 17 713

Житомирська область

 23 447

Закарпатська область

 19 826

Запорізька область

 20 025

Івано-Франківська область

 28 972

Кіровоградська область

 3 753

Київ

 52 642

Київська область

 25 787

Львівська область

 37 970

Луганська область

 5 215

Миколаївська область

 12 998

Одеська область

 34 176

Полтавська область

 15 884

Рівненська область

 25 596

Сумська область

 18 903

Тернопільська область

 23 938

Харківська область

 48 586

Херсонська область

 7 357

Хмельницька область

 23 547

Чернівецька область

 28 692

Черкаська область

 14 233

Чернігівська область

 12 120

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-11-2020:

Захворіли

55 020 814
Одужали

35 341 101
Померли

1 326 994

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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