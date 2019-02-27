Авіакомпанія подала пасажиру обід з людським зубом: фотофакт

Пасажир Singapore Airlines знайшов у своїй їжі великий... уламок зуба. Як таке могло статися і чим виправдовує себе авіаперевізник, читайте нижче.

Австралієць Бредлі Баттон на борту літака Singapore Airlines знайшов у своєму обіді людський зуб. Про це повідомляє SBS.

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Чоловік летів з Нової Зеландії до Австралії рейсом Веллінгтон – Мельбурн. На обід пасажир отримав страву з рису. Під час їжі Баттону попалося щось тверде. Коли пасажир виплюнув вміст, виявилося, що це шматок людського зуба.

Пасажир Singapore Airlines знайшов у своїй їжі великий уламок зуба

В авіакомпанії принесли вибачення і запропонували пасажиру ваучер на 75 доларів для покупок в Duty Free. Представники компанії заявили, що розслідують інцидент та приймуть об'єктивне рішення після експертизи. Нагадаємо, у 2018 році компанію Singapore Airlines визнали найкращою авіакомпанією у світі.

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