У Канаді "оживили" Гомера Сімпсона: фотофакт

Художник Мігель Васкес вирішив відтворити 3D-рендеринг Гомера Сімпсона так, якби він був справжньою людиною. Результати багатоденної роботи автор виклав на своїй сторінці в Twitter.

Мігель Васкез відомий тим, що робить 3D-моделі популярних мультяшних героїв.

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Цього разу художник вирішив "оживити" Гомера Сімпсона з легендарного мультсеріалу. Художник зробив обличчя Гомера в трьох ракурсах, старався, щоб воно було максимально наближеним до екранного.

My 3D re-imagining of what Homer Simpson would look like in real life. pic.twitter.com/NVkyO65ItC — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 17 серпня 2018 р.

Якщо в мультиплікаційному варіанті головний герой серіалу "Сімпсони" виглядає смішно, то реалістична модель вийшла не такою вже й кумедною.

Це не перше переосмислення відомого персонажа мультфільму, який зробив Васкес. У його портфоліо є моторошні моделі таких мультиплікаційних героїв, як Губки Боба Квадратні Штани і Куража боягузливого пса.

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