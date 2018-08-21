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У Канаді "оживили" Гомера Сімпсона: фотофакт

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Гомер Сімпсон - фото 1
Гомер Сімпсон / Скріншот

Художник Мігель Васкес вирішив відтворити 3D-рендеринг Гомера Сімпсона так, якби він був справжньою людиною. Результати багатоденної роботи автор виклав на своїй сторінці в Twitter.

Мігель Васкез відомий тим, що робить 3D-моделі популярних мультяшних героїв.

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Цього разу художник вирішив "оживити" Гомера Сімпсона з легендарного мультсеріалу. Художник зробив обличчя Гомера в трьох ракурсах, старався, щоб воно було максимально наближеним до екранного.

Якщо в мультиплікаційному варіанті головний герой серіалу "Сімпсони" виглядає смішно, то реалістична модель вийшла не такою вже й кумедною.

Це не перше переосмислення відомого персонажа мультфільму, який зробив Васкес. У його портфоліо є моторошні моделі таких мультиплікаційних героїв, як Губки Боба Квадратні Штани і Куража боягузливого пса.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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