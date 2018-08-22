У Канаді копи зупинили Бетмена на бетмобілі

Супергероя на своєму коронному автомобілі зняли очевидці, коли його притиснули до узбіччя копи.

У Північному Онтаріо, Канада, поліцейські наздогнали і зупинили бетмобіль. З авто вийшов чоловік в костюмі супергероя. Інцидент зняли на відео очевидці.

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Виявилося, що супергерой виконував свій обов'язок. Коли чоловік, яким виявився місцевий житель Стівен Лоуренс, повертався додому, він зауважив, що водії відволікаються на нього.

Бетмен зупинився біля патруля поліції на світлофорі, і запропонував правоохоронцям попросити автолюбителів не відволікатися на фото за кермом.

Але незабаром Лоуренс побачив, що та ж патрульна машина наздоганяє його і вимагає зупинитися на узбіччі. Виявилося, що поліцейські також хотіли зробити знімок з супергероєм.

Також Стівен Лоуренс розповів, що зображує супергероя на бетмобілі понад 20 років.

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