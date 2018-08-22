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Підошву кросівок Каньє Веста перетворили в мем

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Підошва кросівок Каньє Веста - фото 1
Підошва кросівок Каньє Веста / Twitter

У підошві до нових кросівок репера користувачі побачили зуби і гусеницю, і створили десятки мемів.

Американський репер Каньє Вест показав дизайн підошви до нових кросівок Yeezy 451. У продаж вони повинні надійти вже в 2019 році. Знімок підошви був опублікований на сторінці Веста ву Twitter і став "їжею" для мемів.

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Шанувальники репера порівняли підошву з людськими зубами, гусеницею, шпилькою для волосся, і навіть долонею з безліччю пальців.

За задумом самого Веста підошва повинна бути схожа на павутину або рідину, яка витікає із взуття. Для її створення репер навіть запросив знаменитого дизайнера Стівена Сміта.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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