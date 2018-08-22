Підошву кросівок Каньє Веста перетворили в мем

У підошві до нових кросівок репера користувачі побачили зуби і гусеницю, і створили десятки мемів.

Американський репер Каньє Вест показав дизайн підошви до нових кросівок Yeezy 451. У продаж вони повинні надійти вже в 2019 році. Знімок підошви був опублікований на сторінці Веста ву Twitter і став "їжею" для мемів.

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Шанувальники репера порівняли підошву з людськими зубами, гусеницею, шпилькою для волосся, і навіть долонею з безліччю пальців.

За задумом самого Веста підошва повинна бути схожа на павутину або рідину, яка витікає із взуття. Для її створення репер навіть запросив знаменитого дизайнера Стівена Сміта.

Out here making shoes for caterpillers pic.twitter.com/zss9SbpVxu — Dustin Davis (@dustinbdavis) 20 серпня 2018 р.

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