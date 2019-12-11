У Каліфорнії запустили безпілотне таксі

Компанії Daimler AG і Bosch запустили у Сан-Хосе тестовий сервіс безпілотного таксі. Пасажири можуть викликати безпілотний автомобіль в одній з передбачених точок посадки і безкоштовно доїхати до іншої точки.

Багато автовиробників і технологічні компанії активно розробляють та випробовують безпілотні автомобілі на вулицях міст. При цьому багато хто з них вважає, що принаймні в перший час безпілотники будуть працювати тільки в сервісах таксі, а не в особистому користуванні, а частина компаній навіть закликає заборонити використання особистих безпілотників у густонаселених районах.

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Використання безпілотних автомобілів, насамперед в сервісах таксі, пов'язане з їх високою ціною обладнання, а також з тим, що поки технологія автономного водіння ще розвивається – подібні сервіси потенційно зможуть забезпечити більший контроль за автомобілями і тим самим збільшити безпеку поїздок у майбутньому.

Daimler AG, що володіє Mercedes-Benz і іншими популярними автомобільними брендами, а також Bosch, яка поставляє компоненти для різних автовиробників, запустили в Каліфорнії власний тестовий сервіс безпілотного таксі. Він працює на території міста Сан-Хосе, причому тестування обмежене двома великими вулицями довжиною у кілька кілометрів: вулицею Сан-Карлос і проспектом Стівенс-Крік.

Користувачі можуть викликати таксі через додаток, перебуваючи в одній з передбачених точок посадки-висадки пасажирів, після чого машина довезе їх до іншої такої точки. Поїздки на безпілотному сервісі безкоштовні для пасажирів, тому що влада Каліфорнії дозволяє тестувати безпілотники з пасажирами тільки на таких умовах. Під час всіх поїздок за кермом перебуває інженер компанії, проте він лише стежить за роботою автопілота і не керує машиною більшу частину часу.

У сервісі використовуються седани Mercedes-Benz S-Class, переобладнані на безпілотні автомобілі. У безпілотних S-Class встановлено безліч лідарів, камер і радарів, закріплених на всіх сторонах автомобіля. Алгоритми керування автомобілем працюють на спеціалізованих комп'ютерах для безпілотних автомобілів NVIDIA Drive Pegasus.

Крім тестування сервісу таксі на базі безпілотників, Daimler AG і Bosch кілька років працюють над безпілотним гаражем. Він працює за принципом валетної стоянки, проте в ньому не потрібні працівники-водії. Відвідувачі музею Mercedes-Benz в Штутгарті можуть заїхати на спеціальне місце в гаражі і вийти з автомобіля, після чого він самостійно проїде до виділеного йому системою місця та припаркується.

Гараж був побудований ще у 2015 році, проте лише влітку 2019 року влада Німеччини дозволили його повноцінну експлуатацію.

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