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У Каліфорнії роботи займаються вирощуванням зелені
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Компанія Iron Ox почала продавати в передмісті Сан-Франциско урожай, вирощений на своїй роботизованій фермі. Три види зелені з'явилися на прилавках магазина Bianchini's Market.
Гідропонна ферма Iron Ox була відкрита у 2018 році в Сан-Карлосі. Вона займає 2500 квадратних метрів.
І ще: Картини, які створює цей робот, коштують 13 тисяч доларів
Майже всю роботу там виконують руки-маніпулятори, а також колісні роботи-носії. Керує ними комп'ютерний алгоритм, який також стежить за температурою та вологістю в теплиці.
Щоправда, зовсім позбутися від людської праці поки не вдалося: люди-робітники висаджують розсаду й упаковують урожай.
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