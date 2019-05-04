У Каліфорнії роботи займаються вирощуванням зелені

Компанія Iron Ox почала продавати в передмісті Сан-Франциско урожай, вирощений на своїй роботизованій фермі. Три види зелені з'явилися на прилавках магазина Bianchini's Market.

Гідропонна ферма Iron Ox була відкрита у 2018 році в Сан-Карлосі. Вона займає 2500 квадратних метрів.

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Майже всю роботу там виконують руки-маніпулятори, а також колісні роботи-носії. Керує ними комп'ютерний алгоритм, який також стежить за температурою та вологістю в теплиці.

Щоправда, зовсім позбутися від людської праці поки не вдалося: люди-робітники висаджують розсаду й упаковують урожай.

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