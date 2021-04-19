У Каліфорнії продають будинок з шикарним гаражем, заповненим рідкісними Porsche

Американець побудував величезний гараж і повністю забив його розкішними Porsche. Однак тепер він хоче все це продати. Це точно стосується будинку і гаража, але невідомо, чи продається колекція суперкарів.

У жителя США серед вражаючої колекції Porsche є популярні моделі 996 GT2 і 911R, але увагу привертають набагато рідкісніші автомобілі. Відразу впадає в око темно-червоне купе з гігантським заднім спойлером. Це Porsche 935 Strassenversion, створений Porsche Exclusive на замовлення клієнта в єдиному екземплярі, пише Autoblog.

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Ще один унікальний автомобіль – Porsche 930 Turbo RS з лівреями Martini. Цей 911 був замовлений відомим диригентом Гербертом фон Караяном. Авто також має 360 к.с. Є також 911 SC / RS, яких зроблено всього 12 штук.

На жаль, ми не можемо детально розглянути всі автомобілі, тому що ці фотографії зроблені для продажу будинку, а не колекції.

Сам будинок розташований у Фоллбрук в Каліфорнії. Площа всіх приміщень перевищує 44 тисяч квадратних метрів. У гаражі можуть розміститися понад 40 машин. Вартість всього цього становить 2,03 мільйона євро.

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