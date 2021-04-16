Ілон Маск приїхав на Cybertruck на завод в Техасі і показав нові деталі пікапа

Представлений у 2019 році прототип пікапа з'явився вперше перед широкою публікою на будівництві заводу Tesla у Техасі – Giga Texas. Cybertruck в оточенні людей опублікували на Reddit.

Ілон Маск підтвердив, що об'їхав весь комплекс заводу Giga Texas за кермом пікапа. На інших фотографіях видно, як він звертається до натовпу. На них також можна побачити не тільки зовнішній вигляд пікапа, а й салон – футуристичне кермо і 17-дюймовий дисплей, як у моделі Tesla Model 3.

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Cybertruck, на якому приїхав Маск, – це той же прототип, який компанія Tesla представила у 2019 році. Після презентації автомобіля пікап незвичайної форми викликав інтерес у публіки, а попит на попередні замовлення перевершив всі очікування компанії. Машину не раз помічали на вулицях Лос-Анджелеса. Очікується, що виробництво перших Cybertruck почнеться вже у 2021 році, проте сам Маск поки не називав точної дати серійного випуску автомобіля.

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