У Кабміні розповіли про обмеження для автомобілістів на час карантину

В Україні у зв'язку з продовженням карантинних заходів до 22 травня уряд запровадив ще ряд обмежень для автомобілістів.

Про це повідомляється в постанові Кабінету міністрів України №255. Слід зазначити, що обмеження стосуються і нинішніх і майбутніх автовласників.

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Так постановою уряду було дозволено: їздити на своєму авто, не тільки по Україні, але і за кордон, але через обмежену кількість пунктів пропуску (слід зазначити, що в деякі населені пункти в'їзд обмежений); перевозити в легковому авто пасажирів; бути в автомобілі без маски; заправляти авто, пити каву і їсти на АЗС; мити і ремонтувати своє авто самостійно; ремонтувати авто на СТО і віддавати його на сервіс; купувати нові автомобілі і автозапчастини; реєструвати нове авто онлайн; замінювати онлайн посвідчення водія; брати авто в оренду; сертифікувати транспортний засіб; страхувати авто або оформляти документи для відшкодування при страховому випадку.

Водночас уряд автомобілістам забороняє: користуватися авто на відстань більше 2 км від будинку людям, які потребують самоізоляції, людям старше 60 років, які не працюють в стратегічно важливих галузях; в'їжджати в міста або села, які визнані вогнищем COVID-19; легально купувати старі автомобілі.

Обмеження для автомобілістів

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