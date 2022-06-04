У Іспанії з'явилася марка на підтримку України

Іспанська пошта Correos випустила марку на підтримку України. На ній вони зобразили свій логотип та логотип Укрпошти, а ще написали "Іспанія з Україною".

Іспанська пошта випустила марку на підтримку України тиражем 640 000 штук. Розмір – 35x 24,5 мм. В одному листі – 5 шт. Ціна – 8,75 євро за лист. Вартість однієї марки – 1,75 євро.

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"Блакитно-жовтий колір, який також зображений на марці, яку Correos присвячує Україні, заполонили балкони та вулиці нашої країни на підтримку людей, які страждають від жорстоких наслідків війни. У верхньому лівому куті напис "Іспанія з Україною", поруч із двома офіційними логотипами поштових операторів обох країн", – йдеться в описі до марки.

Також іспанська пошта нагадала, що з 24 лютого 2022 року "Україна живе в кошмарі".

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