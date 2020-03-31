iPhone 12 з'явився на живих знімках

Питання про те, чи буде відкладено випуск смартфонів із серії iPhone 12 поступово знімається з порядку денного.

Судячи з сучасної ситуації, яка складається в Китаї, серйозних проблем з процесом виробництва вже немає.

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На радість фанатам яблучної корпорації в мережу злили живі фото майбутніх iPhone 12, які покажуть публіці до вересня 2020 року. Стверджується, що фотографії були опубліковані кимось, хто був звільнений з компанії через новий спалах коронавірусу. Веб-сайт, на якому розміщена вищезгадана фотографія, згодом видалив фото. Однак, "інтернет пам'ятає всі", тому знімок без проблем повернули в мережу. Тепер можна розглянути майбутній флагман у всій красі.

На фото ми бачимо. що фронтальна панель у iPhone 12 Pro практично повністю зайнята дисплеєм і рамки навколо нього дуже тонкі.

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