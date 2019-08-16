У iOS нової версії виявили дату презентації iPhone 11

У бета-версії iOS 13 знайшли ймовірну дату презентації нової лінійки iPhone. Передбачається, що це буде 10 вересня. На цю дату вказує вбудований календар.

Відомо, що американський техногігант Apple вибирає для презентацій своїх смартфонів приблизно один й той самий час. Графік за рідкісним винятком зміщується на два-три дні.

До слова: Apple дасть iPhone 11 дивну назву

Скріншот з iPhone 11

Згадка про дату 10 вересня була виявлена у вбудованому календарі, а точніше – скріншоті з іконкою, яка позначає відповідну дату. Аналогічна ситуація була і з iOS 12, вихід якої передував презентації iPhone XS.

Що стосується старту продажів, то можлива дата виходу iPhone на ринок, згідно з даними іншого скріна – 23 вересня.

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