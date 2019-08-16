На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У iOS нової версії виявили дату презентації iPhone 11
-
- 7
У бета-версії iOS 13 знайшли ймовірну дату презентації нової лінійки iPhone. Передбачається, що це буде 10 вересня. На цю дату вказує вбудований календар.
Відомо, що американський техногігант Apple вибирає для презентацій своїх смартфонів приблизно один й той самий час. Графік за рідкісним винятком зміщується на два-три дні.
До слова: Apple дасть iPhone 11 дивну назву
Згадка про дату 10 вересня була виявлена у вбудованому календарі, а точніше – скріншоті з іконкою, яка позначає відповідну дату. Аналогічна ситуація була і з iOS 12, вихід якої передував презентації iPhone XS.
Що стосується старту продажів, то можлива дата виходу iPhone на ринок, згідно з даними іншого скріна – 23 вересня.
Читайте також: ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році
-
12:42У iOS нової версії виявили дату презентації iPhone 11
-
12:16Триметрові улюбленці: художник представив у знімках світ з гігантськими кішками
-
12:00Arturro Mass – фіналіст Ukrainian Song Project 2019: найкращі пісні артиста
-
11:49Монахині станцювали під трек Нікі Мінаж: відео
-
11:44Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:35Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ
-
11:21Сексуальна Емілі Ратажковскі знялася топлес (18+)
-
10:553 водійських лайфхаки, які зроблять тебе королем доріг
-
10:19Брітні Спірс похизувалася спортивною фігурою у відвертих образах
-
09:51У США людям ночами підкидають старі телевізори: відеофакт
-
09:30Цитати Юрія Іздрика у віршах та прозі на всі випадки життя
-
09:17В Instagram користувачі зможуть маркувати недостовірні публікації
-
08:52Липень став найтеплішим місяцем за всю історію метеоспостережень
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:25King's Bounty 2: вийшов перший трейлер гри
-
07:53Huawei знову відклала реліз гнучкого смартфона Mate X
-
07:31Рейтинг найнадійніших нових автомобілів
-
07:15Погода в Україні 16 серпня: у яких областях буде спекотно
- 15 серпня
-
22:43Ось чому чоловіки марять груповим сексом
-
22:15Зоря - ЦСКА Софія: відео голів та огляд матчу Ліги Європи
-
21:55Ці продукти допоможуть легше пережити перепади погоди
-
21:42Зовнішність нового гіперкара Bugatti розкрили до офіційної прем'єри
-
21:21Укрпошта підвищує тарифи на одну зі своїх послуг
-
21:14Науковці пояснили, чому коти обожнюють жувати траву: ви будете здивовані
-
12:00Arturro Mass – фіналіст Ukrainian Song Project 2019: найкращі пісні артиста
-
11:35Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ
-
09:30Цитати Юрія Іздрика у віршах та прозі на всі випадки життя
-
07:15Погода в Україні 16 серпня: у яких областях буде спекотно
- 15 серпня
-
22:43Ось чому чоловіки марять груповим сексом
-
21:00Усі фільми Квентіна Тарантіно: рейтинг від найгіршого до найкращого
-
18:30Добре в ліжку і не тільки: 5 книг про справжнє кохання
-
17:03Олексій Михайличенко очолив Динамо: що треба знати про нового тренера
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, чи дійсно був такий музичний дует
-
13:07Юра Самовілов. Гуртом: що треба знати про фіналістів Ukrainian Song Project 2019
-
07:15Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози
- 14 серпня
-
22:23ТОП-10 причин займатися сексом якомога частіше
-
18:23Названо види спорту, які сприяють швидкому схудненню
-
17:00Думаєш, ми не хочемо грати в ЛЧ? Емоційна розмова Циганкова з фаном Динамо (18+)
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий
-
12:26Перший концерт Кварталу без Зеленського: як жартували над президентом (відео)
-
07:00Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм
- 13 серпня
-
22:41Динамо – Брюгге: відео голів та огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
-
21:15Корисні лайфхаки для подорожі у плацкарті
-
20:00ДИНАМО – БРЮГГЕ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги чемпіонів 13 серпня
-
19:00Гурт [О] – нова літера в українській музиці: усе про фіналіста Ukrainian Song Project 2019
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)
-
14:25Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
-
10:26Найкращий рок тижня: плейлист нових пісень, які зарядять драйвом
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: синоптик попередила про найсильнішу спеку