ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році

Попри величезну популярність iPhone у всьому світі, величезна кількість користувачів цього смартфона досі вірить в усілякі міфи, які давно були спростовані. Також охочі переходити з Android на iPhone, теж страждають від упередженості і безлічі чуток, які заважають їм користуватися цим гаджетом.

Закриття додатків економить заряд батареї

Цей міф "переїхав" з Android, де така проблема дійсно є, хоч Google намагається її виправити з року в рік. Apple спроєктувала iOS зовсім інакше. Завдяки ефективній роботі операційної системи споживання акумулятора додатками, що працюють у фоновому режимі, виявляється не більше, ніж від закритих. Більш того, вивантажуючи програми з пам'яті, смартфон витрачає більше енергії на їх повторний запуск. Вердикт простий: не закривайте додатки, які працюють у фоні – користі від цього ніякої.

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Не закривайте додатки, які працюють у фоні – користі від цього ніякої

Видалення фотографій прискорює iPhone

Apple заздалегідь зарезервувала для iOS кілька гігабайт в сховищі вашого iPhone, яких більш ніж достатньо для стабільної роботи операційної системи. Тому навіть якщо ви видалите з пам'яті свого смартфона всі фотографії, відео, додатки, він не буде працювати швидше.

Видалення фотографій прискорює iPhone

На iPhone треба чистити кеш

Ще один популярний міф – чистка кеш-пам'яті, після якої, нібито, смартфон починає працювати швидше. Кешування дуже корисна для роботи додатків особливість: вона прискорює роботу додатків завдяки зберіганню певних даних. Наприклад, в браузері кешуються текст, зображення та відеозаписи для швидкого доступу до них при повторному завантаженні сторінки. Ці дані не уповільнюють iPhone, а навпаки дозволяють вам переглядати їх в офлайн-режимі, прискорюють завантаження веб-сторінок і економлять трафік.

На iPhone не потрыбно чистити кеш

Зарядка від iPad "вб'є" iPhone

Використання більш потужного зарядного пристрою, наприклад, від iPad, не нанесе iPhone шкоди. Apple давно передбачили такий спосіб, тому оснастили в зарядні пристрої спеціальні контролери, які не дозволяють їм заряджатися швидше, ніж дозволяють їхні акумулятори. Тому можна сміливо користуватися зарядкою від iPad – вона не зашкодить iPhone.

Можна користуватися зарядкою від iPad

Додатки допомагають продовжити автономність

Напевно ви не раз стикалися з додатками типу Battery Saver, які обіцяють оптимізувати роботу вашого iPhone і тим самим збільшити час його автономної роботи. Само собою, все це повна нісенітниця. iOS влаштована таким чином, що жодна стороння програма не зможе проникнути в його файлову систему, щоб щось там оптимізувати. Та й, судячи з того, як добре працює iOS 12, нічого додатково покращувати, тим більше за допомогою сторонніх розробників, вам не потрібно.

Сторонні додатки не продовжують автономність iPhone

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