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ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році
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Попри величезну популярність iPhone у всьому світі, величезна кількість користувачів цього смартфона досі вірить в усілякі міфи, які давно були спростовані. Також охочі переходити з Android на iPhone, теж страждають від упередженості і безлічі чуток, які заважають їм користуватися цим гаджетом.
Закриття додатків економить заряд батареї
Цей міф "переїхав" з Android, де така проблема дійсно є, хоч Google намагається її виправити з року в рік. Apple спроєктувала iOS зовсім інакше. Завдяки ефективній роботі операційної системи споживання акумулятора додатками, що працюють у фоновому режимі, виявляється не більше, ніж від закритих. Більш того, вивантажуючи програми з пам'яті, смартфон витрачає більше енергії на їх повторний запуск. Вердикт простий: не закривайте додатки, які працюють у фоні – користі від цього ніякої.
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Видалення фотографій прискорює iPhone
Apple заздалегідь зарезервувала для iOS кілька гігабайт в сховищі вашого iPhone, яких більш ніж достатньо для стабільної роботи операційної системи. Тому навіть якщо ви видалите з пам'яті свого смартфона всі фотографії, відео, додатки, він не буде працювати швидше.
На iPhone треба чистити кеш
Ще один популярний міф – чистка кеш-пам'яті, після якої, нібито, смартфон починає працювати швидше. Кешування дуже корисна для роботи додатків особливість: вона прискорює роботу додатків завдяки зберіганню певних даних. Наприклад, в браузері кешуються текст, зображення та відеозаписи для швидкого доступу до них при повторному завантаженні сторінки. Ці дані не уповільнюють iPhone, а навпаки дозволяють вам переглядати їх в офлайн-режимі, прискорюють завантаження веб-сторінок і економлять трафік.
Зарядка від iPad "вб'є" iPhone
Використання більш потужного зарядного пристрою, наприклад, від iPad, не нанесе iPhone шкоди. Apple давно передбачили такий спосіб, тому оснастили в зарядні пристрої спеціальні контролери, які не дозволяють їм заряджатися швидше, ніж дозволяють їхні акумулятори. Тому можна сміливо користуватися зарядкою від iPad – вона не зашкодить iPhone.
Додатки допомагають продовжити автономність
Напевно ви не раз стикалися з додатками типу Battery Saver, які обіцяють оптимізувати роботу вашого iPhone і тим самим збільшити час його автономної роботи. Само собою, все це повна нісенітниця. iOS влаштована таким чином, що жодна стороння програма не зможе проникнути в його файлову систему, щоб щось там оптимізувати. Та й, судячи з того, як добре працює iOS 12, нічого додатково покращувати, тим більше за допомогою сторонніх розробників, вам не потрібно.
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