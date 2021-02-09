У iOS 14.5 з'явилася можливість замінити Apple Music на інший музичний додаток

Нову функцію помітили користувачі, які встановили бета-версію iOS 14.5. Як видно зі скріншоту, коли попросити Siri відтворити пісню, то вона запропонує вибрати сервіс для цього.

У повідомленнях наголошується, що функція може працювати по-різному у різних користувачів. Наприклад, один з власників iPhone попросив Siri відтворити пісню, після чого система відразу запросила дозвіл на використання даних Spotify, не надавши списку додатків.

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Юзери відзначили, що поки у налаштуваннях можна змінити музичний додаток за замовчуванням – функція працює тільки через певні запити до Siri. У деяких випадках система може сама повернутися до Apple Music.

Apple вперше дозволила вибирати програми сторонніх розробників за замовчуванням в iOS 14, яка вийшла у 2020 році. Функція також доступна для вибору пошти і браузера.

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