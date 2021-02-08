iPhone 13 забезпечать революційним сканером відбитків пальців

Читайте, що може стати альтернативою Face ID в новому iPhone. За планами майбутній смартфон представлять вже у 2022 році.

Американська компанія Apple може випустити iPhone 13 зі сканером відбитків пальців, який розмістять під екраном. Такий метод розблокування стане альтернативою Face ID.

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Закордонні ЗМІ пишуть, що використовувати Face ID не завжди зручно, наприклад, якщо людина носить медичну маску під час пандемії. Колишній співробітник Apple на умовах анонімності розповів, що компанія працює над оптичними сенсорами, які будуть зчитувати відбиток пальця. Про наявність такого сканера в iPhone 13 говорив і відомий аналітик Мін-Чі Куо.

Передбачається, що цей смартфон представлять вже в 2022 році.

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