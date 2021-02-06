Стало відомо, які смартфони iPhone найбільше подобаються користувачам iOS

Кожен новий iPhone продається краще за попередній. А в четвертому кварталі 2020 року запуск нових моделей 12 серії дозволив Apple відвантажити рекордну кількість смартфонів за всю історію ринку. Але не вони найбільше подобаються користувачам смартфонів Apple.

Якщо вірити розробникам бенчмарку AnTuTu, то найбільше користувачі задоволені досить старими апаратами.

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Розробники AnTuTu опублікували рейтинг пристроїв під управлінням операційної системи iOS з найвищим рейтингом задоволеності користувачів. У першу десятку увійшло 7 моделей планшетів і три смартфони, включаючи оригінальний iPhone SE 2016 року випуску.

Найвищий рейтинг задоволеності користувачів отримав 12,9-дюймовий iPad Pro – вражаючі 99,5%. Відразу за ним розташувався iPhone SE першого покоління з 98,07%. Замикає першу трійку 9,7-дюймовий ipad Pro з 98,06%.

Серед інших смартфонів Apple у першу десятку також потрапили iPhone 6S Plus (шосте місце) і звичайний iPhone 6S (дев'яте місце). Незрозуміло, чому саме ці моделі оцінили користувачі так високо і з якої причини у рейтинг не потрапив жоден сучасний смартфон компанії.

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