У Instagram з'явилися платні підписки: скільки доведеться віддати за унікальний контент

Соцмережа Instagram запустила платні підписки, які раніше тестувала. Тепер користувачі можуть придбати доступ до ексклюзивного контенту улюблених блогерів та авторів.

Глава Instagram Адам Моссері заявив, що на платформі дебютували платні підписки. Автори самі встановлюють суму виплат від 0,99 до 99,99 долара. При цьому обмежувати доступ можна до публікацій у стрічці, в Stories, прямих ефірах та групових чатах.

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У профілях блогерів з'явиться окрема вкладка "subscriber home", де платні підписники зможуть фільтрувати фотографії та сторіс, доступні тільки їм.

За словами Моссері, платформа прагне стати "найкращим місцем в інтернеті для заробітку авторів". Гендиректор зазначив, що платну підписку вже встигли протестувати кілька блогерів.

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