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У Держспецзв'язку розповіли, як позбутися вірусу на ваших гаджетах

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У Держспецзв'язку розповіли, як позбутися вірусу на ваших гаджетах - фото 1

Фахівці відповіли на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом тощо. Читайте далі та дізнайтеся, що робити, якщо ви відкрили посилання з вірусом.

Експерти наголошують, що відкриття посилання з вірусом не означає, що всі збережені файли будуть втрачені. У більшості випадків можна виправити проблему без втрати даних.

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Як позбавитися від вірусу за допомогою антивірусу:

  1. Запустіть антивірус та перевірте комп'ютер на загрози.
  2. Якщо загроза буде, то антивірус перемістить її в карантин. Видаліть звідти заражений файл чи програму.
  3. Очистьте кошик перед перезавантаженням комп'ютера.
У Держспецзв'язку розповіли, як позбутися вірусу на ваших гаджетах - фото 508513

Якщо у вас не встановлений антивірус, то можна скористатися допоміжними програмами для одноразової перевірки пристрою на віруси – утилітами.

Якщо не вдалося видалити вірус на комп'ютері, перевстановіть операційну систему чи скиньте пристрій до заводських налаштувань.

Якщо ви не можете самостійно видалити вірус, відразу зверніться до фахівців.

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