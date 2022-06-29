У Держспецзв'язку розповіли, як позбутися вірусу на ваших гаджетах

Фахівці відповіли на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом тощо. Читайте далі та дізнайтеся, що робити, якщо ви відкрили посилання з вірусом.

Експерти наголошують, що відкриття посилання з вірусом не означає, що всі збережені файли будуть втрачені. У більшості випадків можна виправити проблему без втрати даних.

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Як позбавитися від вірусу за допомогою антивірусу:

Запустіть антивірус та перевірте комп'ютер на загрози. Якщо загроза буде, то антивірус перемістить її в карантин. Видаліть звідти заражений файл чи програму. Очистьте кошик перед перезавантаженням комп'ютера.

Якщо у вас не встановлений антивірус, то можна скористатися допоміжними програмами для одноразової перевірки пристрою на віруси – утилітами.

Якщо не вдалося видалити вірус на комп'ютері, перевстановіть операційну систему чи скиньте пристрій до заводських налаштувань.

Якщо ви не можете самостійно видалити вірус, відразу зверніться до фахівців.

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