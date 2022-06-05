У Instagram з'явилася система оповіщень, яка допомагає знайти зниклих дітей

У соцмережі Instagram запускають спеціальну систему оповіщення, яка вже працює у Facebook. Вона допомагає знайти дітей, які зникли. Читайте далі та дізнайтеся, як це працює!

Спеціальна система сповіщення AMBER Alerts допомагатиме шукати дітей у певному районі, які зникли.

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Цю функцію розпочали впроваджувати 1 червня. Як зазначають в Інстаграм, "найближчими тижнями" вона буде доступна у 25 країнах світу. Серед переліку є й Україна.

Сповіщення про зниклих дітей буде виглядати як набір таких даних:

фотографії

місце викрадення

інша інформація, яку можна надавати та якою можна поділитися з друзями

Такі оновлення в компанії пояснюють тим, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, якщо її шукають більше людей, особливо в перші кілька годин.

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