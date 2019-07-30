Шестирічна зірка YouTube купила 5-поверховий будинок у центрі Сеула

6-річна блогерка з Кореї, відома під псевдонімом Boram, придбала п'ятиповерховий будинок у фешенебельному районі Сеула Ганг. Будівля обійшлася дівчинці близько 8 мільйонів доларів, згідно з публічного документа про реєстрацію нерухомості.

У Boram є два популярних акаунта на YouTube, на яких вона розміщує контент: канал оглядів іграшок з 13,6 млн підписників і акаунт у відеоблозі з 17,6 млн підписників.

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В одному зі своїх найпопулярніших кліпів, у якого понад 376 мільйонів переглядів, дівчинка готує локшину швидкого приготування, використовуючи пластикову іграшкову кухню, а потім з ентузіазмом знімає їх на камеру. Але частина контенту юної блогерки викликала суперечку в Південній Кореї через цінності, які вона просуває.

Блогерка Boram з Кореї

У 2017 році неурядова організація "Врятуйте дітей" отримала скарги від громадян Південної Кореї, які побоювалися, що кліпи Boram можуть негативно вплинути на емоційний і етичний розвиток молодих глядачів. Вони були особливо занепокоєні постановочними кліпами, в яких дівчинка краде гроші з гаманця батька і водить автомобіль.

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