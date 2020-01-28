Сміливий пес перевів дітей через дорогу, відлякуючи водіїв: відео

У грузинському місті Батумі бездомний чорно-білий пес став зіркою соцмереж. Собака вирішив допомогти перейти по пішохідному переходу групі маленьких дітей.

Очевидці зняли на відео, як собака метушиться поблизу дітей.

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Потім він обгавкує водіїв, які нетерпляче натискають на клаксон або проїжджають, не поступившись дорогою маленьким пішоходам. Опісля пес супроводив групу і переконався, що все добре. Місцеві жителі зазначили, що пес регулярно допомагає переходити дорогу людям на цій ділянці дороги.

Як з'ясувалося пізніше, собаку звуть Купата, що в перекладі означає Ковбаска. Місцева рада з туризму зробила псу будку і нагородила його зіркою вдячності Вибір народу.

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