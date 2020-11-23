У Instagram додали корисну функцію: як працює Guides

Тепер в Instagram Guides можна буде наповнювати пости фотографіями і відео, а також великими текстами.

Розробники Instagram додали в додаток функцію Guides для створення інструкцій і великих постів, йдеться в офіційному блозі компанії.

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Нова функція доступна в окремій вкладці акаунту. Вона дозволяє створити велику текстову публікацію, розбавляючи фотографіями і відео. Також публікацію в Guides можна доповнити посиланнями на інші пости. Публікація буде доступна в окремій вкладці на сторінці, а також її можна надіслати в особистому повідомленні або опублікувати в Stories.

Guides підійде для створення великих публікацій, схожих на пости в блогах. У Instagram таким чином хочуть збільшити час, який проводять користувачі в Instagram. Примітно, що раніше компанія запускала тестову версію Guides, проте користувачам була доступна тільки категорія "Здоров'я". Тепер пости можна також створювати на теми Продукти, Місця і Публікації.

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