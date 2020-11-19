Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого

Люди зберігають в мережі практично всю особисту інформацію, але мало хто серйозно замислюється про безпеку персональних даних. Одна з найпоширеніших помилок – використання ненадійних паролів. До вашої уваги ТОП ненадійних паролів 2020 року!

Розробники менеджера паролів NordPass вирішили розповісти, які паролі найчастіше використовують люди у 2020 році. Також вони назвали комбінації, які можна вважати найгіршими та найменш надійними. Не використовуйте їх!

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За словами розробників NordPass, мільйони людей як і раніше використовують надзвичайно небезпечні паролі на кшталт "123456" або "password" для входу у свої облікові записи. Такі комбінації з року в рік очолюють всілякі рейтинги найгірших паролів, але люди не збираються від них відмовлятися.

20 найгірших паролів 2020 року версії NordPass виглядає так:

123456 123456789 picture1 password 12345678 111111 123123 12345 1234567890 senha 1234567 qwerty abc123 Million2 000000 1234 iloveyou aaron431 password1 qqww1122



Експерти рекомендують використовувати двофакторну аутентифікацію

Багато користувачів просто не хочуть запам'ятовувати складні комбінації, щоб убезпечити свої особисті дані. Втім, всілякі менеджери паролів вже давно вирішили цю проблему: вони зберігають всі комбінації, і вам зовсім не потрібно тримати їх в голові. Крім того, наполегливо рекомендується використовувати двофакторну аутентифікацію, де це можливо.

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