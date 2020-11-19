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Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
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Люди зберігають в мережі практично всю особисту інформацію, але мало хто серйозно замислюється про безпеку персональних даних. Одна з найпоширеніших помилок – використання ненадійних паролів. До вашої уваги ТОП ненадійних паролів 2020 року!
Розробники менеджера паролів NordPass вирішили розповісти, які паролі найчастіше використовують люди у 2020 році. Також вони назвали комбінації, які можна вважати найгіршими та найменш надійними. Не використовуйте їх!
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За словами розробників NordPass, мільйони людей як і раніше використовують надзвичайно небезпечні паролі на кшталт "123456" або "password" для входу у свої облікові записи. Такі комбінації з року в рік очолюють всілякі рейтинги найгірших паролів, але люди не збираються від них відмовлятися.
20 найгірших паролів 2020 року версії NordPass виглядає так:
- 123456
- 123456789
- picture1
- password
- 12345678
- 111111
- 123123
- 12345
- 1234567890
- senha
- 1234567
- qwerty
- abc123
- Million2
- 000000
- 1234
- iloveyou
- aaron431
- password1
- qqww1122
Експерти рекомендують використовувати двофакторну аутентифікацію
Багато користувачів просто не хочуть запам'ятовувати складні комбінації, щоб убезпечити свої особисті дані. Втім, всілякі менеджери паролів вже давно вирішили цю проблему: вони зберігають всі комбінації, і вам зовсім не потрібно тримати їх в голові. Крім того, наполегливо рекомендується використовувати двофакторну аутентифікацію, де це можливо.
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