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Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого

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Найгірші паролі 2020 року - фото 1
Найгірші паролі 2020 року

Люди зберігають в мережі практично всю особисту інформацію, але мало хто серйозно замислюється про безпеку персональних даних. Одна з найпоширеніших помилок – використання ненадійних паролів. До вашої уваги ТОП ненадійних паролів 2020 року!

Розробники менеджера паролів NordPass вирішили розповісти, які паролі найчастіше використовують люди у 2020 році. Також вони назвали комбінації, які можна вважати найгіршими та найменш надійними. Не використовуйте їх!

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За словами розробників NordPass, мільйони людей як і раніше використовують надзвичайно небезпечні паролі на кшталт "123456" або "password" для входу у свої облікові записи. Такі комбінації з року в рік очолюють всілякі рейтинги найгірших паролів, але люди не збираються від них відмовлятися.

20 найгірших паролів 2020 року версії NordPass виглядає так:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. picture1
  4. password
  5. 12345678
  6. 111111
  7. 123123
  8. 12345
  9. 1234567890
  10. senha
  11. 1234567
  12. qwerty
  13. abc123
  14. Million2
  15. 000000
  16. 1234
  17. iloveyou
  18. aaron431
  19. password1
  20. qqww1122

Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого - фото 435716
Експерти рекомендують використовувати двофакторну аутентифікацію

Багато користувачів просто не хочуть запам'ятовувати складні комбінації, щоб убезпечити свої особисті дані. Втім, всілякі менеджери паролів вже давно вирішили цю проблему: вони зберігають всі комбінації, і вам зовсім не потрібно тримати їх в голові. Крім того, наполегливо рекомендується використовувати двофакторну аутентифікацію, де це можливо.

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Джерело: Gizmochina
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