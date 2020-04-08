ТОП найпотужніших смартфонів за результатами бенчмарку AnTuTu

Слідом за публікацією рейтингів продуктивності смартфонів у китайському регіоні розробники бенчмарку AnTuTu поділилися і глобальною статистикою за березень 2020. Нові дані охоплюють флагманський і середній цінові сегменти, при цьому враховувалися лише популярні моделі пристроїв.

Лідером серед флагманів став Samsung Galaxy S20 Ultra з 12 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті, який набрав 562 262 бали. Примітно, що у списку з 10 найпотужніших гаджетів 6 "призових" місць дісталися апаратам однієї серії.

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Так, смартфони південнокорейського виробника посіли перші чотири, шосту і сьому сходинки. На п'ятій позиції розмістився ASUS ROG Phone2 (12/512 ГБ) з результатом 510 080 "папуг". Останні місця у десятці дісталися OnePlus 7T, Realme X2 Pro і OnePlus 7 Pro, які дещо не дотягнули до позначки в пів мільйона балів.

Таблиця з рейтингом смартфонів середнього класу вийшла різноманітнішою. Першим у категорії став Redmi Note 8 Pro (6/128 ГБ) з процесором MediaTek Helio G90T – він "вибив" у AnTuTu 292 510 балів. Решта учасників "змагання" побудовані на базі чипів Qualcomm.

Друге і третє місця дісталися Xiaomi Mi Note 10 Pro (8/256 ГБ) і Xiaomi Mi 9T (6/128 ГБ), з показниками 268 759 і 265 231 бал відповідно.

Наступні чотири місця у порядку спадання рейтингу посіли Samsung Galaxy A71 (265 041), Realme X2 (265 028), Mi Note 10 (264 493), Samsung Galaxy A80 (250 658), а замкнули топ-10 пристроїв у середній ціновій категорії realme Q (233 869), realme XT (232 178) і Xiaomi Mi 9 SE (226 183).

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