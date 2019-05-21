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Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

У Хорватії відкрився музей Гри престолів: вражаюче місце

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Над цим проектом працювали понад сорок людей - фото 1
Над цим проектом працювали понад сорок людей / Lonely Planet

У хорватському Спліті відкрився музей за мотивами Гри престолів. Найбільше місто Далмації було однією з локацій зйомок знаменитого серіалу.

Музей розташований за адресою Босанська вулиця (Bosanska ulica) 9.

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Відвідувачі музею зможуть спуститися в підвали палацу Діоклетіана, що став притулком дракона Дейенеріс Таргаріен в одній із серій. До речі, біля входу в музей є копія голови дракона.

"Все як в серіалі. Експонати є точними копіями сцен, символів і персонажів з Гри престолів", – сказав Лука Галич, ініціатор створення музею. Над цим проектом працювали понад сорок людей, всі вони величезні шанувальники саги. В експозицію включені фотографії зі знімального майданчика, а також елементи декорацій і реквізиту, в тому числі копії одягу і зброї.

Фото з музею Гри престолів - фото 329184

Фото з музею Гри престолів - фото 329185

Фото з музею Гри престолів - фото 329186

Фото з музею Гри престолів - фото 329187

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Джерело: croatia-times
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