У Хорватії відкрили перший у світі музей похмілля

Студенти Ріно Дубоковіч і Роберта Мікеліч відкрили в Загребі перший в світі музей похмілля. Через предмети там розповідають реальні історії людей, які переборщили з алкоголем.

Ідея народилася, коли друг Дубоковіча і Мікеліч розповів їм, що після бурхливої вечірки знайшов у себе в кишені велосипедну педаль. Як і навіщо вона там опинилася, хлопець, зрозуміло, не пам'ятав.

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Педаль стала першим експонатом музею – вона стоїть на найвиднішому місці. Поруч розташований дорожній знак, горщик, драбина і інші несподівані предмети, з якими люди прокидалися з похмілля.

Творці сподіваються, що музею вдасться отримати фінансування – поки він існує на чистому ентузіазмі. Чим більше історій, тим краще – розповідь про своє найдивніше і найзабавніше похмілля можна залишити на сайті. Автори найкращих історій отримають можливість відвідати музей безкоштовно.

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